В Северной Осетии открыли филиал парка «Патриот»

В Северной Осетии сегодня, в День Героев Отечества, открыли первый в южном военном округе филиал парка «Патриот». В торжественной церемонии участвовал командующий войсками Юга России Александр Дворников.

Площадка обустроена на территории мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии. В парке созданы условия для выставок техники и проведения военно-спортивных игр. Отдельный сектор выделен для занятий рукопашным боем, а также для метания ножей, запуска квадрокоптеров и стрельбы из лука.

Как сообщили в командовании округа, парк будет доступен военнослужащим и членам их семей, активистам движения «Юнармия» и других молодежных организаций.

