Военные ЗВО освободили 500 «мирных жителей» в ходе «гумоперации»

Военные ЗВО освободили более 500 «мирных жителей» в ходе операции по освобождению от боевиков населенного пункта невоенными методами в Ленинградской области.

Учение, основанное на сирийском опыте, началось с блокирования населенного пункта, захваченного «боевиками», силами подразделений военной полиции.

Беспилотная авиация оповестила жителей о нахождении гумкорридоров посредством рассылки SMS-сообщений соответствующего содержания.

На фильтрационных пунктах, развернутых в местах выхода мирных жителей, работали военные саперы с собаками, а также военные медики. Здесь же были развернуты пункты обогрева и горячего питания. После проведения медосмотра и оказания необходимой помощи, были составлены списки жителей, покинувших населенный пункт, а сами «беженцы» на автобусах доставлены в пункт временного размещения.

Практическое занятие прошло в ходе сборов руководящего состава военно-политических органов ВС РФ.