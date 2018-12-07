Подлодка «Ростов-на-Дону» вернулась в базу после учений в Черном море

Экипаж подводной лодки «Ростов-на-Дону» Черноморского флота вернулся в пункт базирования после успешного выполнения комплекса учебно-тренировочных мероприятий в морских полигонах Черного моря.

Как сообщила пресс-служба ЧФ, подводники отработали выполнение задач в подводном и надводном положении, погружение и покладку подводной лодки на грунт, а также действия при аварийном всплытии.

Ранее экипажи ПЛ «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол» вышли в указанные районы моря для выполнения учебных задач по обнаружению, сопровождению и уничтожению морских и береговых целей условного противника.