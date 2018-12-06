Разведчики ЮВО провели уникальную спецоперацию в Северной Осетии

На полигоне Дарьял в Северной Осетии военные раздвдечики провели уникальную операцию. Действовали военнослужащие в режиме многозадачности.

Так, во-первых, им предстояло совершить марш-бросок в заданный район, где ожидалось прохождение колонны «противника». После, дождавшись «боевиков» на автомобилях, колонна была уничтожена, а трофеи были использованы по назвачению.

Так, например, сев в автомобиль, захваченный у «террористов», разведчики, оставаясь незамеченными, не привлекая внимания оказались недалеко от объекта, после чего «сняли» часовых и успешно штурмовали здание.

Задачу разведчикам осложняла открытая местность - передвигаться незаметно по ней почти невозможно. Но благодаря постоянным тренировкам военнослужащие готовы к выполнению любых целей.

Ранее «Звезда» публиковал кадры действий разведчиков ЗВО в засаде в тылу «противника».