Черноморский флот усилит новейший корабль с «Калибрами»

Ракетный корабль, вооруженный ракетами «Калибр», примут в состав Черноморского флота на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В сообщении военного ведомства подчеркнуто, что еще один МРК- «Ураган» - будет принят в состав ВМФ РФ 12 декабря, церемония пройдет в Калининграде.

Малые ракетные корабли (МРК) проекта 21631 (шифр - «Буян-М») - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны.

Официальное назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства, однако в случае необходимости они могут наносить удары по объектам противника на расстоянии несколько тысяч километров. Шесть кораблей стоят на вооружении ВМФ РФ.