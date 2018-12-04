Расчеты «Ярсов» совершили первый за зиму полевой выход

Сегодня расчеты ПГРК «Ярс» Тейковского ракетного соединения провели маневры по приведению комплексов в боевое положение.

Так, организация комендантской службы имела целью охрану маршрутов движения от действий «диверсантов» противника, а также проведение анализа радиационной, химической и биологической обстановки.

В ходе учений колонна преодолевает зараженный участок местности. Условные диверсанты использовали химические фугасы, снаряженные отравляющими веществами, на дальних подступах к полевым позициям. Это только первая вводная, с которой придется столкнуться сибирским ракетчикам. Выведя автономные пусковые установки «Ярс» из опасной зоны, военные проводят полную специальную обработку техники. Затем будут отрабатываться задачи по отражению нападения диверсантов на колонну.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

Разработана Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Ю.Соломонова. Является модернизацией ракеты комплекса «Тополь-М». Тактико-технические характеристики не раскрываются. В перспективе должна заменить МБР PC-18 и РС-20 и составить вместе с «Тополь-М» основу ударной группировки РВСН.

«Ярс» может быть размещен на мобильных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему НПРО.