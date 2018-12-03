Шойгу назвал стратегически важным партнерство России и Вьетнама

В ходе встречи со своим вьетнамским коллегой Сергей Шойгу выразил уверенность в том, что стратегическое партнерство между Россией и Вьетнамом будет укрепляться.

«Готовы и далее тесно координировать совместные действия для развития российско-вьетнамских отношений, особенно в свете того, что 2019-й станет перекрестным годом России и Вьетнама. Уверен, что наша встреча будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей между министерствами обороны двух стран в духе стратегического партнерства», - сказал Шойгу.

После Сергея Шойгу диалог с вьетнамским генералом продолжил заместитель министра обороны Александр Фомин.

Военачальники обменялись мнениями по вопросам обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обсудили текущее состояние российско-вьетнамских отношений в военной области.