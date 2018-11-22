Лишили «противника» связи: подразделения РЭБ отработали действия в условиях, приближенных к боевым

Специальное учение с расчетами и экипажами автомобилей с аппаратурой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Восточного военного округа прошли в Хабаровском крае.

Так, в рамках маневров военнослужащие, обнаружив узел связи «противника», двигались на марше к месту развертования станций и комплексов радиоэлектронной борьбы с целью заглушить сигнал. Однако, планы связистов нарушила диверсионно-разведывательная группа условного противника, совершившая нападение на колонну. Ненадолго: военные оперативно организовали круговую оборону и отразили нападение, уничтожив граппу нападавших.

После, отразив атаку, военнослужащие развернули систему радиоэлектронного подавления, выполнили ее маскировку, организовали охрану и оборону места развертывания комплексов, а затем полностью лишили «противника» связи и систем навигации.

Ранее подразделения РЭБ округа также провели учения, в ходе которого нарушили систему управления войсками «противника».