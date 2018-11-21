Стало известно число участников первого зимнего конкурса «АрМИ-2019»

В первом зимнем конкурсе Армейских международных игр «Саянский марш» примут участие команды из Китая, Индии, Казахстана, России и Узбекистана, сообщает пресс-служба ЦВО.

«В каждую команду входят шесть человек, к участию допускаются военнослужащие, прошедшие курс горной подготовки по программе 1-го уровня и владеющие целым рядом определенных навыков», - говорится в сообщении.

В конкурс будут включать следующие этапы: «Ориентирование», «Планирование маршрута и его преодоление», «Передвижение на лыжах в связках», «Стрельба в составе отделения», «Разведка целей», «Подъем пострадавшего по склону» и другие.