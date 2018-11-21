В России появится филиал Пансиона воспитанниц Минобороны

Филиал Пансиона воспитанниц Минобороны РФ откроется в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

Сообщается, что учебное заведение будет располагаться на Бычьем острове. После проведения реконструкции уже находящегося здесь спортклуба будут созданы все условия для обучения девушек. Также отмечается, что филиал в будущем году примет 560 воспитанниц.

На обособленной естественными условиями территории в ближайшее время появятся учебно-административный и спальный корпуса, бассейн, игровой спортивный и бальный залы, библиотека, медицинский пункт, другие объекты и помещения.

Пансион воспитанниц Минобороны РФ - единственный в России женский кадетский корпус, отметивший в этом году десятилетний юбилей. За годы своей работы Пансион зарекомендовал себя в качестве лучшего довузовского образовательного учреждения Министерства обороны РФ. а его выпускницы стабильно поступают в лучшие российские вузы, в том числе и военные: МГУ имени М. В. Ломоносова, МГИМО, МГТУ имени Н.Э.Баумана, Военный университет Министерства обороны РФ, Военно-медицинскую академию имени Кирова, Академию космических войск имени Можайского и другие...

Ранее в интервью «Звезде» начальник Пансиона Лариса Максимова рассказала о планах по созданию подобного филиала в «северной столице».