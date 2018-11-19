Гром на рассвете: экипажи Су-24МР уничтожили «вражескую» колонну в устье Волги

Уничтожение колонны условного противника в устье Волги отработали экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М. В небо поднялись молодые летчики авиационного полка Южного военного округа.

Экипажи выполнили воздушную разведку на высотах от 200 до тысячи метров.

Также в ходе летной тренировки летчики отработали маневрирование и отрыв от истребителей условного противника.