Гром на рассвете: экипажи Су-24МР уничтожили «вражескую» колонну в устье Волги
В тренировочных полетах приняли участие молодые летчики авиаполка Южного военного округа.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Уничтожение колонны условного противника в устье Волги отработали экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М. В небо поднялись молодые летчики авиационного полка Южного военного округа.
Экипажи выполнили воздушную разведку на высотах от 200 до тысячи метров.
Также в ходе летной тренировки летчики отработали маневрирование и отрыв от истребителей условного противника.