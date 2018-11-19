«Крокодилы» в небе Таджикистана: экипажи российских вертолетов отработали полеты на сверхмалых

В Таджикистане проводят учения летчики армейской авиации 201-й российской базы. Экипажи вертолетов Ми-24 и Ми-8 уничтожают живую силу и легкобронированную технику условного противника.

Отстреляв неуправляемыми авиационными ракетами, звено ударных вертолетов приступает к точечному бомбометанию.

Помимо огневой работы, экипажи отрабатывают полеты на сверхмалых высотах - в нескольких метрах от земли - с выходом из-под ударов средств ПВО.