Экипажи истребителей МиГ-29СМТ выполнили условный перехват пассажирского лайнера

В рамках проведения учебно-тренировочных полетов экипажи Курского истребительного авиационного полка Западного военного округа (ЗВО) выполнили условный перехват самолета - нарушителя воздушного пространства. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

По легенде, пассажирский самолет, совершавший полет по маршруту Смоленск - Тамбов, неожиданно изменил курс в сторону Москвы и перестал отвечать на запросы диспетчерских служб. Задача на перехват самолета-нарушителя была поставлена дежурному звену истребителей МиГ-29СМТ Курского авиационного полка ЗВО.

Летный состав авиаполка ЗВО выполнил взлет с аэродрома «Халино» в установленное время. В ходе полета управление перехватчиками осуществлялось авиационными наводчиками с доведением точных координат нарушителя.

После обнаружения воздушной цели экипажи МиГ-29СМТ выполнили сопровождение самолета-нарушителя и принудили его к посадке на военный аэродром.

Главной задачей данной тренировки являлась проверка дежурных сил истребительной авиации ЗВО. Летный состав Курского истребительного авиаполка справился со всеми поставленными задачами в установленные временные сроки.