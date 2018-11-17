Более 2000 новобранцев пополнят ряды Северного флота

В ходе осенней призывной кампании нынешнего года более 2300 новобранцев пополнят воинские подразделения Северного флота. Около 800 человек уже прибыли в пункт приема и распределения личного состава учебного центра флота. Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

В этом пункте вчерашние призывники проходят военно-врачебную и приемно-техническую комиссии, где в очередной раз проверяется степень годности их к военной службе. Затем новобранцев распределяют по подразделениям флота, при этом обязательно учитывается уровень их образования, склонность к изучению различных видов техники, желание на ней работать, физическая подготовленность и морально-деловые качества.

Новобранцам предстоит прослужить один год в береговых частях флота. В основном военнослужащие будут распределены в мотострелковые подразделения, авиационно-технические базы, части противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения. Самые здоровые и подготовленные призывники могут попасть служить в морскую пехоту.

По опыту прошлых призывных кампаний, большинство из прибывших на Северный флот новобранцев изъявляют желание служить на надводных кораблях, в морской авиации, подразделениях морской пехоты береговых войск.

По мнению специалистов приемно-технической комиссии Северного флота, высокая мотивация к службе в частях постоянной готовности обусловлена значительным повышением имиджа Вооруженных сил России в обществе, значительным увеличением денежного довольствия и обеспечением различных социальных гарантий.

Для многих призывников служба по призыву перспективна тем, что по ее окончании они получат ряд льгот для поступления в высшие учебные заведения или смогут заключить контракт с Министерством обороны для дальнейшего прохождения службы.