На полигоне в Ленобласти покажут в деле снаряды «Смельчак»

Во время показа в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии будут продемонстрированы возможности артиллерийских установок «Мста-С», управляемых снарядов «Краснополь», а расчетами 240-мм самоходных минометов «Тюльпан» – управляемых мин «Смельчак».

В динамической и статической частях показа примет участие более 1 тыс. военнослужащих, свыше 140 современных образцов всех видов артиллерии, стоящих на вооружении ЗВО: РЗСО «Ураган», «Град», «Смерч», гаубиц «Мста-С», «Мста-Б», «Нона СВК», ПТРК «Штурм-С».

1К113 «Смельчак» — советский комплекс корректируемого вооружения для 240-мм минометов М-240 и 2С4. Основным назначением комплекса является борьба с групповыми бронированными целями, пусковыми установками и артиллерийскими системами, находящимися на огневых позициях.

«Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 или 155 мм. Предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Коррекция выполняется аэродинамическими рулями на конечном участке полета по лазерной отметке на цели.