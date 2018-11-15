Огонь из всех орудий: Минобороны показало кадры масштабной проверки в Поволжье

В четырех регионах Поволжья (Саратовской, Самарской, Пензенской и Оренбургской области) проходит масштабная проверка воинских подразделений комиссией главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации. Более 6 тысяч военнослужащих привлечены к выполнению тактических, огневых, специальных и других задач. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Солдаты показывают свои умения и навыки в рамках проверки подразделений на присвоение им почетного наименования «Ударное». Военнослужащие должны будут продемонстрировать навыки стрельбы из всех видов штатного оружия и военной тактики, сдать нормативы по вождению боевых машин, продемонстрировать физическую подготовку и другие умения.

Проверка продлится до конца текущей недели. Лучшие подразделения получат почетное наименование «Ударное» и отличительные геральдические знаки. При подведении итогов комиссия учитывает не только результаты сдачи нормативов, но и оценки, полученные подразделениями в течение летнего и зимнего периода обучения, а также на крупных учениях.

Наименование «Ударное» присваивается приказом Министра обороны РФ наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно-штурмовым, а также воинским частям и подразделениям.