Военные химики РФ доказали непричастность властей Сирии к химатакам

Непричастность правительственных войск Сирии к химатакам позволили доказать результаты проверок лаборатории химико-аналитического контроля 27-го Центра Министерства обороны РФ.

Как сообщил руководитель лаборатории Владимир Фатеенков, с 2014 года сотрудники спецлаборатории проанализировали свыше 700 проб с мест применения химоружия.

По словам Фатеенкова, данные о результатах исследований передавались руководству МИД и Минобороны России. Эти сведения были использованы в Совете Безопасности ООН и Организации по запрещению химического оружия в качестве доказательств фальсификации применения химического оружия сирийскими военными.

Он уточнил, что спецлаборатория Минобороны имеет международные аккредитации по анализу экологических и биомедицинских проб и, наряду с 13 зарубежными лабораториями, техническое соглашение с ОЗХО на право участия в международных расследованиях под эгидой ОЗХО и ООН фактов применения химоружия и других токсичных химикатов.