Морские пехотинцы десантировались на побережье Балтики

Военнослужащие подразделений разведки соединения морской пехоты и морского спецназа Балтийского флота приступили к выполнению практических прыжков на различных парашютно-десантных системах, а также управляемых парашютных системах «Мальва» и «Арбалет» в рамках плановых занятий по парашютно-десантной подготовке на одном из полигонов в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба ЗВО.

Воздушное десантирование выполняется военнослужащими в полном боевом снаряжении из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 морской авиации на высотах около 800 метров как в дневное, так и ночное время.

Помимо выполнения стандартных элементов воздушно-десантной подготовки, специальные подразделения отрабатывают сборы групп в назначенных точках после приземления, проведение диверсионных действий на объектах условного противника и совершают марши в полном боевом снаряжении.

Кроме того, морские пехотинцы после приземления оттачивают навыки захвата пленных, ведение разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, применения современной топографической системы контроля и навигации «ГЛОНАСС», а также усовершенствованных станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.