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Организация ВС РФ за последние шесть лет претерпела серьезные изменения

Алексей Савелов
09:45 06.11.2018
Так, путем создания таких органов военного управления, как Национальный центр управления обороной, Объединенное стратегическое командование СФ, а также путем объединения ВВС и космических сил в ВКС РФ боевые возможности Российской армии значительно повысились.
Организация ВС РФ за последние шесть лет претерпела серьезные изменения
Фото: Минобороны РФ

Благодаря мерам, предпринятым в последние шесть лет, в Российской армии созданы самодостаточные группировки войск с одновременным повышением их возможностей.

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Так, путем создания Объединенного стратегического командования Северного флота РФ, а также формирования в этих районах сил, подготовленных к выполнению боевых задач в суровых климатических условиях, на сегодняшний день Россия восстановила и значительно укрепила свое присутствие в Арктике и продолжает его наращивать.

Например, сейчас ведутся строительство и реконструкция военных аэродромов на архипелаге Земля Франца-Иосифа, Новосибирских островах, мысе Шмидта и в районе Анадыря. Восстановлен аэродром Темп на острове Котельный.

Кроме того, самодостаточная группировка войск создана в Крыму. Сегодня она состоит из военно-морской базы, армейского корпуса, авиадивизии и дивизии ПВО. Также Черноморский флот обладает новейшими подводными лодками и фрегатами, вооруженными крылатыми ракетами «Калибр». Береговые войска флота получили на вооружение береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион».

Таким образом, обеспечена гарантированная защита территории Крыма и интересов России на Черном море.

Огромным шагом вперед в деле совершенствования организационной структуры ВС РФ стало создание в 2014 году Национального центра управления обороной. Благодаря этому управлять вооруженными силами, всей военной организацией государства стало возможно в реальном масштабе времени, в том числе установить непрерывный контроль хода выполнения Плана деятельности Минобороны до 2020 года.

«Непрерывный контроль выполнения Плана, возложенный на Центр, исключает возможность срыва задач строительства вооруженных сил, в том числе государственного оборонного заказа», - сказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

За минувшие шесть лет значительно усилена орбитальная группировка. Ныне она позволяет оперативно и с требуемым качеством обеспечивать связью, разведывательной, навигационной и другой информацией военно-политическое руководство государства, органы военного управления, войска и силы. Большое значение имеет создание нового космического ракетного комплекса «Ангара».

«От успешной реализации данного проекта напрямую зависит своевременное наращивание орбитальной группировки космических аппаратов двойного и военного назначения. Поэтому выполнение этой задачи находится на постоянном контроле Министерства обороны», - подчеркнул Шойгу.

Качественно нового уровня достигла за прошедшие шесть лет воздушно-космическая оборона страны. В 2015 году сформирован новый вид ВС - Воздушно-космические силы - в результате объединения ВВС и Войск воздушно-космической обороны.

Таким образом было достигнуто единое руководство строительством системы воздушно-космической обороны, скоординировано развитие войск и средств борьбы со средствами воздушно-космического нападения противника, а также обеспечена единая ответственность за организацию ВКО.

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