Скрылись в облаке «аэрозоля»: военные химики замаскировали стратегически важный объект

Военные химики в Подмосковье сдают итоговые экзамены. Курсанты 282-го центра войск РХБЗ отрабатывают ликвидацию техногенных аварий и маскировку стратегических объектов.

Первый билет экзамена - разведка местности. Специальный БТР выставляет метки на зараженных участках, после чего бойцы расчехляют дозиметры-радиометры - проверить нужно каждый квадратный метр.

Когда очаги заражения локализованы, химики приступают к дегазации и дезинфекции вооружения, техники и поверхности дороги. Личный состав также проходит специальную санитарную обработку. Расчеты новейших дымовых машин ТДА-3 отрабатывают маскировку важных объектов. Облако аэрозоля полностью скрывает их из глаз, а значит, экзамен успешно сдан.