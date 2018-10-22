БПК «Североморск» Северного флота зашел в порт Мадагаскара

Большой противолодочный корабль Северного флота «Североморск», выполняющий задачи дальнего похода в Индийском океане, совершил деловой заход в порт Анциранана в северной части Республики Мадагаскар. Российский корабль был ошвартован у южного причала порта.

На борту БПК «Североморск» уже побывали военно-морской атташе Посольства России в Мадагаскаре и представители военно-морских сил Республики. Российские моряки совершили несколько сходов на берег для осмотра исторических достопримечательностей порта Анциранана и отдыха.

Планируется, что визит российского корабля продлится до 24 октября, после чего экипаж продолжит выполнения задач по плану дальнего похода. В настоящее время североморцы прошли более 19 тысяч морских миль и побывали в портах Алжира, Сейшельских островов и Мозамбика.