В Минобороны разработали схему финобеспечения войск на случай войны

Минобороны РФ утвердило схему финансового обеспечения войск в период военного времени, сообщила заместитель главы военного ведомства Татьяна Шевцова.

По ее словам, чтобы добиться слаженности в нашей работе при переходе с мирного на военное время, Минобороны с 2013 года совместно с Федеральным казначейством, Департаментом полевых учреждений Банка России разрабатывали документы финансового обеспечения Вооруженных сил в военное время. По результатам этой работы в 2016 году Минобороны утвердило схему финансового обеспечения войск в период военного времени.,

В рамках проведения внезапной проверки боевой готовности войск в августе 2016 года мы отработали вопросы бесперебойного финансового обеспечения войск ЮВО в военное время.

Кроме того, как сообщила Татьяна шевцова, в ходе крупнейших учений «Восток-2018» впервые были синхронизированы действия территориальных органов Федерального казначейства и Минобороны России, где мы отработали схему взаимодействия по расчетно-кассовому обслуживанию войск в различных условиях обстановки.