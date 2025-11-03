Бойцы ВС России закрепились в жилой застройке Красноармейска

Российские военнослужащие закрепились в жилой застройке Красноармейска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Штурмовые группы 2-й армии (группировки «Центр» - Прим. ред.) зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Также сообщается, что ВС РФ удалось отразить десять атак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта. Кроме того, пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами наемников из иностранного легиона.

Ранее сообщалось, что бойцы 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской дивизии на Красноармейском направлении смогли принять участие в молитвенном обряде. Полковой священник протоиерей Василий Зудилов привез иконы «Спас Нерукотворный» и «Казанская икона Божией Матери» благословил солдат на успехи в бою.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.