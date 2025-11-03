МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы ВС России закрепились в жилой застройке Красноармейска

Штурмовые группы 2-й армии заняли позиции в микрорайоне Пригородный.
2025-11-03 12:16:38
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие закрепились в жилой застройке Красноармейска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Штурмовые группы 2-й армии (группировки «Центр» - Прим. ред.) зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Также сообщается, что ВС РФ удалось отразить десять атак противника в северном и северо-западном направлениях от населенного пункта. Кроме того, пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами наемников из иностранного легиона.

Ранее сообщалось, что бойцы 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской дивизии на Красноармейском направлении смогли принять участие в молитвенном обряде. Полковой священник протоиерей Василий Зудилов привез иконы «Спас Нерукотворный» и «Казанская икона Божией Матери» благословил солдат на успехи в бою.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #красноармейск #микрорайон #группировка войск «Центр»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 