На Каховском направлении зоны спецоперации в Херсонской области российские бойцы обнаружили и ликвидировали пункт временной дислокации украинских националистов. Противник базировался на правом берегу реки Днепр.

Оператор расчета БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» исследовал местность и заметил обосновавшихся в заброшенном доме боевиков ВСУ. После дополнительной разведки он убедился, что здание активно используется этими солдатами. После чего на командный пункт поступили координаты цели врага.

Преодолев водную преграду, снаряженный противотанковой миной ТМ-62 ударный беспилотник «Молния-2» отправился прямо в убежище неприятеля. Цель была поражена, а под руинами дома остались порядка десяти боевиков.

Немногим ранее Минобороны РФ сообщало о поражении наблюдательного пункта ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. В уничтожении участвовал ударный беспилотник самолетного типа «Молния-2» Ивановских десантников.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.