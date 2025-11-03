МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Молния-2» с миной ТМ-62 настигла боевиков ВСУ на правобережье Днепра

Ивановские десантники выявили пункт временной дислокации ВСУ с личным составом, оборудованный в заброшенном доме.
2025-11-03 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Каховском направлении зоны спецоперации в Херсонской области российские бойцы обнаружили и ликвидировали пункт временной дислокации украинских националистов. Противник базировался на правом берегу реки Днепр.

Оператор расчета БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» исследовал местность и заметил обосновавшихся в заброшенном доме боевиков ВСУ. После дополнительной разведки он убедился, что здание активно используется этими солдатами. После чего на командный пункт поступили координаты цели врага.

Преодолев водную преграду, снаряженный противотанковой миной ТМ-62 ударный беспилотник «Молния-2» отправился прямо в убежище неприятеля. Цель была поражена, а под руинами дома остались порядка десяти боевиков.

Немногим ранее Минобороны РФ сообщало о поражении наблюдательного пункта ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области. В уничтожении участвовал ударный беспилотник самолетного типа «Молния-2» Ивановских десантников.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Херсонская область #ивановские десантники #правобережье Днепра #БПЛА «Молния-2» #Мина ТМ-62
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 