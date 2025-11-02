МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дроноводы накрыли минометный расчет ВСУ в Харьковской области

Операторы, получив разведданные, приняли решение об огневом воздействии расчетами ударных FPV-дронов группировки.
2025-11-02 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Харьковской области расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили огневую точку и живую силу формирования ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что операторы, проанализировав полученные разведданные, приняли решение об огневом воздействии расчетами ударных FPV-дронов группировки. Они вскрыли боевую позицию ВСУ с оборудованными огневыми точками, находящимися на линии боевого соприкосновения. Кадры, которые были получены в режиме реального времени, подтвердили уничтожение выявленного пункта временного размещения вместе с минометным расчетом ВСУ.

Минобороны ранее опубликовало кадры боевой работы операторов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». Видно, как беспилотники приближаются к целям - бронетехнике, артиллерийским позициям, пунктам управления и связи противника. После точных попаданий слышны мощные взрывы, а также видны клубы дыма.

Материал подготовили Дарья Ситникова и Николай Баранов.

#Минобороны России #Харьковская область #ВСУ #Ударные БПЛА #огневая точка
