Гвардейцы 36-й мотострелковой бригады 29-й армии разворачивают российский флаг в Новоалександровке. Это Днепропетровская область. Штурмовик с позывным Либер заходил в село первый. Ночью с товарищами. всушники сидели в блиндажах.

«У кого-то была чистка оружия, кто-то настраивал аппаратуру для беспилотных летательных аппаратов. Зашли. Уничтожили врага. Сразу же закрепились», - рассказал штурмовик.

Поутру шло подкрепление. Штурмовики летели на мотоциклах. А противник пытался сдержать наступление. Атаковали дронами

«Один дрон нас практически догнал, но не успел. Нас откинуло взрывной волной. После чего встали, несмотря на незначительные небольшие травмы. Продолжили выполнение боевой задачи», - поделился штурмовик с позывным Уран.

Начали зачистку села. Дом за домом, а их в Новоалександровке около сотни. По отступающим боевикам стреляли из огнеметов.

Бои за Новоалександровку продолжались несколько дней. В итоге воины-забайкальцы взяли под контроль свыше 12 квадратных километров. Враг потерял до сотни боевиков и два десятка единиц техники. Пехоте помогали операторы БПЛА.

«Обнаружили вражеский танк на открытке. Видимо, был переброс сил противника. С первого удара сожгли. Ударили под башню», - рассказал оператор БПЛА с позывным Кречег.

В Новоалександровке работали ювелирно. Знали - в селе есть мирные жители. Они потом встречали наших парней. Рассказывали, как боевики заставляли рыть окопы и минировать поля.

«Просто как рабов их использовали, вот и все. Нас они, конечно, рады были видеть. Приветствовали нас, плакали», - сказал Либер.

Мирных эвакуировали. В одном из подваловштурмовики встретили пожилую женщину и ее сына, которого ранили ВСУшники.

«Мародерили, как она рассказывает. Расстреливали. Ну, кто по-русски говорит. То есть они предлагали им, говорите по-украински, они такие - мы отказываемся. Ну и, соответственно, происходил теракт мирного населения», - рассказал штурмовик ВС РФ с позывным Итар.

Украинские боевики выгоняли мирных жителей из своих домов. В окнах оборудовали огневые точки. И в них залетали наши операторы БПЛА. Громили противника. Сейчас оставшиеся в живых всушники отступают.

Бегут в сторону Покровского. От освобожденной Новоалександровки до поселка, где у врага крупный узел обороны, километров 10. Работает наша авиация. Су-34 скидывают авиабомбы и жгут вражеские склады боеприпасов.

А вот наши птички уничтожают артиллерийские установки и боекомплект. Позиции противника засекларанее разведка по вспышке от выстрела. С дроновоператоры БПЛА сбрасывают всушникам и листовки с призывом сдаться в плен.

«Когда противник уже хочет сдаться, грубо говоря, поднимает белый флаг и идет в нашу сторону. Свои же добивают его», - поделился Кречег.

За последний месяц группировка войск «Восток» освободила 13 населенных пунктов в Запорожской и Днепропетровской областях. Под контроль взяли более 200 квадратных километров. Где-то украинские формирования отодвинули от границы ДНР уже более чем на 20 километров.

Ранее Минобороны России показало кадры боев за Новоалександровку в Днепропетровской области. Населенный пункт взяли под контроль штурмовые отряды из состава 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.



