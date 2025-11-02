МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Армия России завершает зачистку Гнатовки и Рога в районе Красноармейска

Также ВС РФ пресекли попытку прорыва боевиков 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ на бронемашине в сторону Гришино.
2025-11-02 12:32:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

ВС РФ завершают зачистку от ВСУ Гнатовки и Рога в районе Красноармейска. Об этом сообщили в Минобороны России в новой сводке о ходе проведения специальной военной операции.

Кроме того, российские войска пресекли попытку прорыва боевиков 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ на бронемашине в сторону Гришино в ДНР. Все боевики уничтожены, уточнили в военном ведомстве.

В МО добавили, что армия России продолжила сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширена зона контроля в северной, восточной, юго-восточной частях Димитрова, освобождено 26 зданий.

За сутки в этом районе ликвидированы до 140 украинских боевиков. Также уничтожены три боевые бронированные машины и два пикапа, в плен взято двое военнослужащих ВСУ.

Накануне Минобороны показало видео с военнослужащими ВСУ из котла в Красноармейске. Обстановка для них очень тяжелая, из окружения никуда не деться, говорят они на видео.


Материал подготовили Анна Горбатова и Николай Баранов.
#армия #красноармейск #рог #гнатовка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 