Армия России завершает зачистку Гнатовки и Рога в районе Красноармейска

ВС РФ завершают зачистку от ВСУ Гнатовки и Рога в районе Красноармейска. Об этом сообщили в Минобороны России в новой сводке о ходе проведения специальной военной операции.

Кроме того, российские войска пресекли попытку прорыва боевиков 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ на бронемашине в сторону Гришино в ДНР. Все боевики уничтожены, уточнили в военном ведомстве.

В МО добавили, что армия России продолжила сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширена зона контроля в северной, восточной, юго-восточной частях Димитрова, освобождено 26 зданий.

За сутки в этом районе ликвидированы до 140 украинских боевиков. Также уничтожены три боевые бронированные машины и два пикапа, в плен взято двое военнослужащих ВСУ.

Накануне Минобороны показало видео с военнослужащими ВСУ из котла в Красноармейске. Обстановка для них очень тяжелая, из окружения никуда не деться, говорят они на видео.



Материал подготовили Анна Горбатова и Николай Баранов.