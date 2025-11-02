Пленные рассказали о бедственном положении ВСУ в районе Купянска

Оказавшиеся в окружении бойцы ВСУ рассказали, как оказались брошены командованием без поддержки, боеприпасов и шансов на спасение. В этих условиях единственным и самым разумным шагом для них стала сдача в плен. Один из боевиков, воевавший в районе населенного пункта Купянск Харьковской области, вспомнил, как он и доведенные до отчаянья сослуживцы приняли решение выйти из укрытия с поднятыми руками.

«Мы сами сдались. Подвоза уже не было, вода закончилась, продуктов осталось очень мало. Мы одну банку тушенки на троих в день ели. Поэтому мы решили выйти с белой тряпкой на ваших. Они еще инструкции сбросили с дрона, как правильно действовать», - сообщил военнопленный из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Юрий Шаповаленко.

Бойцы ВСУ удерживали занятые в Купянске дома, пытаясь отбивать атаки российских штурмовиков. Со слов пленного Шаповаленко, все понимали, что эта командировка – дорога в один конец.

«Когда только добирались до позиции, мы видели горы сожженной нашей техники и много трупов наших военнослужащих», - добавил он.

В свою очередь, военнопленный Алексей Виндер также отметил бедственное положение оказавшихся под Купянском украинских военнослужащих. Несколько дней они сидели без еды, воды и связи с командованием.

«Нам скинули в хату листовки - там была расписана инструкция, что и как делать. Мы все сделали по инструкции. Боялись конечно. Думали, что нас постреляют, когда будем выходить. Выхода все равно не было, а так хоть шанс появился на жизнь. Россияне нас не били, не издевались. Дали воду и шоколад. Спасибо российским солдатам, что сдержали свое слово и сохранили нам жизни», - сказал Алексей Виндер.

Бесполезность попыток выйти из окружения под Купянском накануне подтвердил сам киевский режим, дважды попытавшись деблокировать боевиков. Все эти попытки были сорваны нашими подразделения. ВСУ при этом понесли большие. Только под Купянском они недосчитались 50 человек, БТР, бронеавтомобиля «Казак» и пяти пикапов. Самую дерзкую попытку предприняли силы специальных операций ГУР Украины. Одиннадцать спецназовцев высадились с вертолета и попытались пробиться к окруженным украинских подразделениям. Все они были уничтожены.

Ранее президент Владимир Путин на совещании с командирами группировок СВО поручил создать все условия для сдачи украинских военных в плен. Глава государства также призвал минимизировать человеческие жертвы, соблюдать при обращении с пленными нормы международного права. Отдельно президент потребовал обеспечить безопасность гражданского населения, которым боевики зачастую прикрываются, как живым щитом.