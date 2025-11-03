Над Россией ночью сбили 64 беспилотника Киева

Российские военнослужащие ночью над регионами РФ сбили 64 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В период с 23.00 мск 2 ноября т.г. до 7:00 3 ноября т.г., дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата», - говорится в сводке оборонного ведомства.

Уточняется, что 29 БПЛА сбили над территориями Ростовской и Саратовской областей, а также четыре - в Волгоградской области. Еще по одному дрону сбили в небе над Белгородской областью и Ставропольским краем.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 2 сентября ВС РФ сбили 164 дрона киевского режима.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.