За ночь над регионами России сбили 164 беспилотника

За ночь над регионами России средствами ПВО было уничтожено 164 украинских беспилотника. Под удар противника попали сразу тринадцать регионов. Об этом сообщило Минобороны России.

Больше всего беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, где было сбито 39 БПЛА. Массированная атака пришлась на Краснодарский край, где поразили 32 дрона киевского режима. 26 беспилотников перехватили в Республике Крым. Двадцать дронов сбили над Брянской областью. По данным Минобороны России, по девять целей было сбито над территориями Волгоградской, Ростовской и Орловской областей.

«6 - над территорией Липецкой области, 5 - над территорией Воронежской области», - говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что три цели были поражены над акваторией Азовского моря. По два беспилотника рухнули в Белгородской, Курской и Тульской областях.

Ранее сообщалось, что украинские дроны атаковали город Туапсе в Краснодарском крае. Об этом заявили в оперативном штабе. Были зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры, обломки БПЛА повредили многоквартирный дом, железнодорожный вокзал, стоявший в порту танкер и нефтеналивной терминал. Произошли возгорания. По данным оперштаба, пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Материал подготовили Сергей Дьячкин и Николай Баранов.