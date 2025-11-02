МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Бойцы группировки войск «Центр» перед боевой задачей совершили молебен

Служба прошла на Красноармейском направлении.
2025-11-02 18:23:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской дивизии на Красноармейском направлении смогли принять участие в молитвенном обряде. Кадры службы показало Минобороны.

Полковой священник протоиерей Василий Зудилов привез иконы «Спас Нерукотворный» и «Казанская икона Божией Матери». Он провел молебен и благословил солдат на успехи в бою. После этого каждый смог принять причастие.

В конце священник поговорил с военнослужащими, поблагодарил их за верность традициям русского воинства и окропил святой водой. Кроме того, пастырь раздал бойцам крестики, молитвословы и освященные шевроны с изображением небесных покровителей.

Духовенство 27-й гвардейской дивизии каждый день проводит молебны с военнослужащими. Кроме того, священники исповедуют, крестят солдат и выезжают к ним как в тыл, так и на передовую, чтобы поддержать их духовно.

Ранее в зоне СВО построили блиндажный храм иконы Божией Матери «Порт-Артурская». Он предназначен для солдат алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр», участвующих в специальной военной операции.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #священник #Молебен #причастие #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Микротехнологии для большого флота
2
Стальной рембат 20-ой армии
3
Гражданское судостроение
4
Зеленодольский судостроительный
5
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
7
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
9
«Панцирь». Работа в период СВО
10
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 