Бойцы группировки войск «Центр» перед боевой задачей совершили молебен

Бойцы 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской дивизии на Красноармейском направлении смогли принять участие в молитвенном обряде. Кадры службы показало Минобороны.

Полковой священник протоиерей Василий Зудилов привез иконы «Спас Нерукотворный» и «Казанская икона Божией Матери». Он провел молебен и благословил солдат на успехи в бою. После этого каждый смог принять причастие.

В конце священник поговорил с военнослужащими, поблагодарил их за верность традициям русского воинства и окропил святой водой. Кроме того, пастырь раздал бойцам крестики, молитвословы и освященные шевроны с изображением небесных покровителей.

Духовенство 27-й гвардейской дивизии каждый день проводит молебны с военнослужащими. Кроме того, священники исповедуют, крестят солдат и выезжают к ним как в тыл, так и на передовую, чтобы поддержать их духовно.

Ранее в зоне СВО построили блиндажный храм иконы Божией Матери «Порт-Артурская». Он предназначен для солдат алейского гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр», участвующих в специальной военной операции.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.