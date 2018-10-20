ВКС РФ уничтожили больше 120 тысяч объектов боевиков в Сирии

Воздушно-космические силы Российской Федерации в ходе боевых действий в Сирии уничтожили порядка 122 тысяч объектов террористов. Данные об этом привел министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая в субботу на пятом Совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу.

По словам главы Минобороны, большая часть боевиков ликвидирована. Также за три года участия российской группировки в боевых действиях в Сирии при ее поддержке были полностью разгромлены бандформирования запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ.

Всего за время операции в Сирии ВКС РФ выполнили более сорока тысяч боевых вылетов, при этом свыше 21 тысячи были произведены российскими пилотами в ночное время, подчеркнул Шойгу.

Ранее сообщалось, что на полях саммита АСЕАН Сергей Шойгу и глава Пентагона Джеймс Мэттис впервые встретились и пожали руки.