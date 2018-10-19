В Минобороны опровергли сообщения об обнаружении пилотов разбившегося Л-39

В Минобороны России назвали «к сожалению, недостоверной» информацию о якобы обнаружении одного из летчиков самолета Л-39 живым.

«К сожалению, появившаяся информация о якобы обнаружении живым одного из летчиков самолета Л-39, разбившегося у побережья Должанской косы 18 октября, недостоверна», - говорится в сообщении ведомства.

Поисковая операция в районе падения самолета в Азовском море с наступлением светлого времени суток будет продолжена.