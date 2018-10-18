Шойгу удостоен высшей награды Монголии

Сергей Шойгу награжден орденом Боевого Красного Знамени, который является высшей наградой Монголии за «вклад в укрепление отношений двух стран». Награждение прошло в ходе визита министра в Монголию.

Во время визита Шойгу в Монголию было подписание пятилетнего плана о сотрудничестве, который включает в себя подготовку кадров, проведение военных учений и военно-технического сотрудничества.

Кроме того, в рамках поездки Монголии было безвозмездно передано российское аэродромное оборудование общей стоимостью 13 миллионов рублей.

Министр подчеркнул, что средства наземного аэродромного обслуживания общего применения расширят возможности монгольских Вооруженных сил и, в частности, национальных Воздушных войск.