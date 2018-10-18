Шойгу заявил, что Россия охотно делится сирийским опытом с дружественными странами

В ходе визита в Монголию Шойгу выразил надежду, что опыт, полученный в Сирии, никогда не пригодится, но указал на необходимость быть готовым к любым вызовам.

«Опытом, который мы прибрели там, хочется делиться с соседями и друзьями. Хочется надеяться, что этот опыт никогда не пригодится, но, как сказал один наш известный поэт, "надежды юношей питают". Мы вышли из этого возраста, поэтому лучше быть готовыми к этим событиям», - сказал министр.

В ходе визита министра между Монголией и Россией было подписано соглашение о военном сотрудничестве. Подписи под документом поставили главы оборонных ведомств двух стран.

Программа предусматривает расширение сотрудничества при проведении совместных учений и в сфере военного образования. Шойгу подчеркнул, что Россия будет в дальнейшем наращивать военно-техническое сотрудничество с Монголией.

Также во время визита стало известно, что Россия безвозмездно передала Монголии аэродромное оборудование общей стоимостью 13 миллионов долларов.

«Передача монгольской стороне имущества в рамках оказания военно-технической помощи, безусловно, является знаковым событием в двухсторонних отношениях. Убежден, что средства наземного аэродромного обслуживания общего применения расширят возможности монгольских Вооруженных сил и, в частности, национальных Воздушных войск», - сказал Шойгу.

В свою очередь министр обороны Монголии Нямаагийн Энхболд отметил, что с получением имущества из РФ военный аэродром «Налайх» становится способным принимать новые типы самолетов и проводить их наземное обслуживание.