Шойгу поздравил ансамбль Александрова с 90-летием

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на концерте в Большом театре поздравил коллектив Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова с девяностолетним юбилеем.

Шойгу в начале своего выступления зачитал поздравление президента РФ Владимира Путина, в котором глава государства назвал коллектив «национальным достоянием».

«Присоединяюсь к поздравлениям президента. Владимир Владимирович не случайно назвал ансамбль национальным достоянием. Вряд ли найдется еще один творческий коллектив, который столько сделал для своей страны», - сказал Шойгу.

Он добавил, что музыканты дали свыше 1,5 тысячи концертов на фронтах Великой Отечественной войны и в горячих точках, за время существования коллектива артисты выступили по всей России, включая ее самые труднодоступные уголки, и более чем в 70 странах мира.

«Поднятое на недосягаемую высоту армейское искусство никого не оставляет равнодушным. Именно поэтому ряды поклонников ансамбля неизменно растут. Убежден, что коллектив и впредь будет с честью исполнять свое главное предназначение – поддерживать высокий боевой дух российских военнослужащих, воспитывать подрастающее поколение на лучших традициях национальной культуры, укреплять авторитет наших Вооруженных сил в стране и за ее пределами», - подчеркнул глава Минобороны.

Музыканты и хор открыли концерт одной из самых известных композиций «Несокрушимая и легендарная», затем в первом отделении прозвучали другие песни о Великой Отечественной войне, в том числе «Священная война» и «Смуглянка».

Во втором отделении прозвучат русские народные и классические произведения, вместе с музыкантами ансамбля выступят солисты и артисты балета Большого театра.

Закроет праздничный концерт легендарный мистер Калинка - солист ансамбля Вадим Ананьев, исполнив русскую народную песню «Калинка».