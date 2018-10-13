Цели ясны: в Лаосе российские саперы определились с площадью будущего совместного разминирования

Саперы Международного противоминного центра ВС РФ совместно с лаосскими коллегами провели рекогносцировку в районе выполнения задач. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Теперь российские военные специалисты в течение пяти месяцев будут помогать лаосским коллегам в гуманитарном разминировании.

Одной из особенностей выполнения задачи заключается в поиске и обезвреживанию неразорвавшихся авиабомб и мин, которые располагаются в грунте на глубине от 40 сантиметров до 2,5 метров.Также, отмечается, что в районе проведения разминирования находятся пять деревень провинции Боликхамсай.

Ранее российские саперы отправились в Юго-Восточную Азию обезвреживать американские мины, оставшиеся после американских бомбардировок времен вьетнамской войны.