Российские военные провели инспекцию в Словакии - Минобороны РФ
Визит российских военных инспекторов в республику состоялся в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Фото: Минобороны РФ
Российские военные специалисты провели международную инспекцию военных объектов в Словакии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Судя по данным инфографики, в течение прошлой недели эксперты российского военного ведомства посетили Словакию.
Визит российских военных инспекторов в Словацкую Республику состоялся в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, отмечается в сообщении.