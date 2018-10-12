Российские военные провели инспекцию в Словакии - Минобороны РФ

Российские военные специалисты провели международную инспекцию военных объектов в Словакии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Судя по данным инфографики, в течение прошлой недели эксперты российского военного ведомства посетили Словакию.

Визит российских военных инспекторов в Словацкую Республику состоялся в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, отмечается в сообщении.