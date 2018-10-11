Короткий заплыв: спецназ Балтфлота обезвредил подводных «диверсантов»

Задержание подводных диверсантов отработали боевые пловцы Балтийского флота.

В ходе учений бойцов разделили на две группы. Одна выполняла роль условного противника, а другая - противодиверсионного подразделения.

«Диверсанты» предприняли попытку скрытно пробраться к боевым кораблям и в пункт дислокации военно-морской базы Балтфлота, однако военные на быстроходном катере обнаружили их.

Боевые пловцы нейтрализовали условного противника под водой. Задержанных вывели на берег и передали правоохранителям.

В учениях приняли участие 50 военнослужащих и были задействованы патрульные катера, а также специальное оборудование - подводные станции и гидроакустические приборы для слежения за подводной обстановкой.