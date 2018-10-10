Шойгу рассказал о работе системы электронных «паспортов» в войсках

Система электронных карт военнослужащих «Паспорт» внедрена на 500 объектах Минобороны РФ. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Внедрение таких карт повышает эффективность процессов кадрового, продовольственного, вещевого, медицинского и других видов обеспечения военнослужащих. На данный момент система "Паспорт" развернута более чем на 500 объектах Министерства обороны», - заявил Шойгу на коллегии Министерства обороны РФ.

Он уточнил, что созданная в 2016 году автоматизированная система «Паспорт» действует на основе биометрических параметров человека и новых российских стандартов криптографической защиты информации.

По словам Шойгу, это дает возможность выдавать военнослужащим персональные электронные карты отечественного производства и использовать их в качестве документа воинского учета.