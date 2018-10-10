Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Шойгу рассказал о работе системы электронных «паспортов» в войсках

Павел Настин
17:33 10.10.2018
Созданная в 2016 году автоматизированная система «Паспорт» действует на основе биометрических параметров человека и новых российских стандартов криптозащиты информации.
Шойгу рассказал о работе системы электронных «паспортов» в войсках
Фото: Алексей Мальгавко, РИА "Новости"

Система электронных карт военнослужащих «Паспорт» внедрена на 500 объектах Минобороны РФ. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Внедрение таких карт повышает эффективность процессов кадрового, продовольственного, вещевого, медицинского и других видов обеспечения военнослужащих. На данный момент система "Паспорт" развернута более чем на 500 объектах Министерства обороны», - заявил Шойгу на коллегии Министерства обороны РФ.

Он уточнил, что созданная в 2016 году автоматизированная система «Паспорт» действует на основе биометрических параметров человека и новых российских стандартов криптографической защиты информации.

По словам Шойгу, это дает возможность выдавать военнослужащим персональные электронные карты отечественного производства и использовать их в качестве документа воинского учета.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.10.2018, 08:45
По факту происшествия с пассажирским самолетом в Якутии возбуждено уголовное дело
Дата10.10.2018, 17:11
Шойгу рассказал о планах по оснащению армии новешими вооружениями
Дата09.10.2018, 22:16
Футболисты Кокорин и Мамаев могут получить пожизненную дисквалификацию
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата10.10.2018, 17:11
Шойгу рассказал о планах по оснащению армии новешими вооружениями
Дата09.10.2018, 11:57
Таинственная гибель БК-31: какое спецзадание выполнял бронекатер под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:46 В стране и мире
Мамаев прибыл на допрос в ГСУ ГУ МВД
15:39 В стране и мире
Видео
Озвучены первые подробности убийства следователя в Подмосковье
15:24 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры последствий ДТП с участием двух автобусов в Уфе
14:43 Спорт
Видео
Кокорина и Мамаева принудительно доставят в полицейский участок
12:19 В стране и мире
Видео
В небе над Хмельницкой областью заметили американские истребители F-15C
События дня
События дня
Драка Кокорина и Мамаева
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
К берегам США прибило обломок «Звезды смерти»
«Путешественника во времени» нашли на фотографии 1943 года
Видео
«Фалькатус» в деле: кадры штурма здания бойцами ФСБ
Видео
В Сети нашли «собачью пародию» на Макгрегора
Видео
Краб выскочил из сковороды и выключил плиту: видео
Видео
Странные голубые огни в небе над Москвой напугали жителей столицы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.