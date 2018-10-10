Комплексы «Берег» уничтожают «вражеский» десант: кадры учений в ЮВО

По замыслу учений, вражеский десантный отряд под прикрытием флота был намерен произвести высадку на берег, однако его остановили ракетные комплексы «Бал», «Бастион», а также артиллерийские комплексы «Берег».

Боевые расчеты успешно поразили противника. Точность попадания проверили с помощью беспилотников.

А-222 «Берег» - береговой самоходный артиллерийский комплекс калибра 130 миллиметра, предназначенный для поражения малых и средних надводных кораблей, в том числе быстроходных, со скоростью до 100 узлов. Дальность стрельбы - до 23 километров.