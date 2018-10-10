Комплексы «Берег» уничтожают «вражеский» десант: кадры учений в ЮВО
В Новороссийске артиллеристы Южного военного округа уничтожили десантный отряд условного противника, который пытался высадиться на берег.
По замыслу учений, вражеский десантный отряд под прикрытием флота был намерен произвести высадку на берег, однако его остановили ракетные комплексы «Бал», «Бастион», а также артиллерийские комплексы «Берег».
Боевые расчеты успешно поразили противника. Точность попадания проверили с помощью беспилотников.
А-222 «Берег» - береговой самоходный артиллерийский комплекс калибра 130 миллиметра, предназначенный для поражения малых и средних надводных кораблей, в том числе быстроходных, со скоростью до 100 узлов. Дальность стрельбы - до 23 километров.