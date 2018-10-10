Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Комплексы «Берег» уничтожают «вражеский» десант: кадры учений в ЮВО

Александр Пешков
14:43 10.10.2018
В Новороссийске артиллеристы Южного военного округа уничтожили десантный отряд условного противника, который пытался высадиться на берег.

По замыслу учений, вражеский десантный отряд под прикрытием флота был намерен произвести высадку на берег, однако его остановили ракетные комплексы «Бал», «Бастион», а также артиллерийские комплексы «Берег».

Боевые расчеты успешно поразили противника. Точность попадания проверили с помощью беспилотников.

А-222 «Берег» - береговой самоходный артиллерийский комплекс калибра 130 миллиметра, предназначенный для поражения малых и средних надводных кораблей, в том числе быстроходных, со скоростью до 100 узлов. Дальность стрельбы - до 23 километров.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата10.10.2018, 08:45
По факту происшествия с пассажирским самолетом в Якутии возбуждено уголовное дело
Дата10.10.2018, 05:00
Сливаясь с местностью: маскировку позиций «Ярсов» провели военнослужащие на Урале
Дата09.10.2018, 22:16
Футболисты Кокорин и Мамаев могут получить пожизненную дисквалификацию
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата09.10.2018, 12:31
Стало известно, когда новейший БДК «Петр Моргунов» передадут флоту
Дата09.10.2018, 11:57
Таинственная гибель БК-31: какое спецзадание выполнял бронекатер под Сталинградом
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:43 Спорт
Кокорина и Мамаева принудительно доставят в полицейский участок
14:26 В стране и мире
Два пассажирских автобуса столкнулись в Уфе
13:12 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места убийства следователя в Подмосковье
12:44 В стране и мире
Видео
Мантуров назвал непозволительным поведение Кокорина и Мамаева
12:19 В стране и мире
Видео
В небе над Хмельницкой областью заметили американские истребители F-15C
События дня
События дня
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
К берегам США прибило обломок «Звезды смерти»
«Путешественника во времени» нашли на фотографии 1943 года
Видео
«Фалькатус» в деле: кадры штурма здания бойцами ФСБ
Видео
В Сети нашли «собачью пародию» на Макгрегора
Видео
Краб выскочил из сковороды и выключил плиту: видео
Видео
Странные голубые огни в небе над Москвой напугали жителей столицы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.