В парке «Патриот» отпраздновали День Сухопутных войск

В подмосковном Военно-патриотическом парке «Патриот» прошли торжества, посвященные 468-летию со дня образования Сухопутных войск.

Праздничная программа началась с возложения цветов к памятнику маршалу Победы Георгию Жукову. В церемонии принял участие главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков.

Для гостей парка подготовили имитацию общевойскового боя с участием танков и БТР. Также зрителей ждет концерт артистов Центрального дома Российской армии. Военнослужащие роты почетного караула покажут боевую выучку и слаженность при выполнении приемов с оружием.