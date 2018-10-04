«Солнцепеки» ударили термобарическими снарядами на учениях в Алжире

Вооруженные силы Алжира в ходе состоявшихся военных учений задействовали две тяжелые огнеметные системы российского производства – ТОС-1А «Солнцепек». Алжирская армия приобрела эти виды вооружений относительно недавно.

Российские современные комплексы применялись во всех учениях с боевой стрельбой, которые проходили за последние месяцы на территории африканского государства. Таким образом, Алжир усилил возможности сухопутных подразделений своей страны и стал седьмым зарубежным заказчиком, принявшим на вооружение ТОС-1А, сообщает Hammer Head.

ТОС-1А – это мобильная защищенная огнеметная система на шасси танка Т-72, предназначенная для поражения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в укрытиях. Дальность поражения составляет от 3,6 до шести тысяч метров, а площадь - от тысячи до двух тысяч квадратных метров. «Солнцепек» не боится 40-градусных морозов и 50-градусной жары, последнее очень важно в алжирских условиях.

В ТОС-1А применяются боеприпасы объемного взрыва (термобарические), использующие распыление горючего вещества в виде аэрозоля и подрыв полученного газового облака. В скором времени в России будут представлены новые варианты реактивных систем залпового огня, в частности, планируется выпуск многоствольного огнемета на колесном шасси с дальностью полета реактивного снаряда до десяти тысяч метров.