Гражданская оборона России отмечает 86 лет со дня основания

Спасательные воинские формирования МЧС России — подразделения, созданные на базе соединений, воинских частей и организаций войск гражданской обороны и предназначенные для защиты населения и территорий, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе за пределами территории Российской Федерации. Являются составной частью сил гражданской обороны. Ногинский спасательный центр МЧС России» - один из них.

Образованный Центр являлся своеобразной базой, где была опробована новая организационно-штатная структура войск ГО МЧС России, способная реагировать практически на любые чрезвычайные ситуации.

Его подразделения начали сразу же привлекаться к выполнению задач по своему предназначению. Новая структура на конкретных делах доказывала свою дееспособность.

За минувшие годы личный состав Ногинского спасательного центра участвовал в крупномасштабных спасательных и гуманитарных операциях как на территории России, так и иностранных государств.

Личный состав привлекался к отправке гуманитарных грузов в такие страны как Перу, Афганистан, Гватемала, Руанда, Турция, Таджикистан, Эфиопия, Эритрея, Эквадор, Вьетнам, КНДР, Намибия, Шри-Ланка, Палестина, Южная Осетия, Вануату, Непал, Гвинея, Камерун, Союз Мьянма, Йемен, Сирия, Мексика.

Активно работают сотрудники Управления пиротехнических работ и в России: ими уничтожено множество единиц взрывоопасных предметов на территории Московской, Смоленской, Ярославской, Калужской, Брянской, Тамбовской областей.

Сегодня спасательный центр располагает одним из лучших в России полигоном.

В Кинологическом центре Ногинского спасательного центра подготавливают расчеты для подразделений МЧС России. Проводится также селекция различных пород собак для поисково-спасательной, минно-розыскной и защитно-караульной служб.