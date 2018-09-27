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Завершилась масштабная проверка боеготовности объединенной системы ПВО СНГ

Павел Настин
16:00 27.09.2018
Все учебные вопросы в ходе тренировки были отработаны в полном объеме.
Завершилась масштабная проверка боеготовности объединенной системы ПВО СНГ
Фото: МО РФ

Проверка боевой готовности, которая прошла в четверг, 27 сентября, с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне  силами Объединенной системы ПВО государств - участников СНГ, успешно завершилась. Все учебные вопросы в ходе тренировки отработаны в полном объеме. В рамках тренировки проведена проверка боевой готовности дежурных по ПВО сил и средств ОС ПВО стран СНГ полетами контрольных целей, в том числе сверхзвуковых и стратосферных.

Экипажи самолетов Ту-160, Ту-95, Ту-22М3, Су-30СМ, Су-27, Су-25, МиГ-29, МиГ-31 провели взаимные маневры в воздушном пространстве России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана для обозначения воздушных судов-нарушителей порядка использования воздушного пространства, государственной границы, а также угоняемых воздушных судов.

Для наращивания радиолокационного поля в Восточно-Европейском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности над территорией Белоруссии и Казахстана и практического наведения экипажей ВКС России, ВВС и ПВО Республики Беларусь и сил воздушной обороны Республики Казахстан в ходе учений применялись авиационные комплексы радиолокационного дозора и ведения А-50 ВКС России.

В учении приняли участие до 100 летательных аппаратов государств-участников объединенной системы ПВО, среди которых - самолеты истребительной авиации Су-30СМ, Су-27, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировочной авиации Су-24 и Су-34, штурмовой авиации Су-25, дальней авиации Ту-22М3, Ту-160, Ту-95МС, вертолеты Ка-27 и Ми-8, а также самолеты, дислоцированные на российских авиационных базах в Киргизии и Армении.

Всего в тренировке было задействовано свыше 9 тысяч военнослужащих, более 130 командных пунктов различного уровня семи государств-участников объединенной системы ПВО СНГ: Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также свыше 160 подразделений радиотехнических и более 40 подразделений зенитных ракетных войск, выделенных в состав объединенной системы ПВО от указанных государств.

Руководство тренировкой осуществлял начальник главного штаба- первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-майор Виктор Афзалов из Центра управления Воздушно-космических сил. По его словам, результаты тренировки подтвердили надежность и эффективность Объединенной системы ПВО по защите воздушных рубежей государств-участников СНГ.

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