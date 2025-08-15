Танкисты Т-80БВМ отточили навыки ведения огня и тактической медицины

Военнослужащие танковых подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» завершили занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию на одном из полигонов в тыловом районе в ЛНР. Они показали, как проходила их тренировка.

Задания выполнялись под присмотром опытных инструкторов. Тренировка включала в себя упражнения по обслуживанию и ремонту танка, стрельбу по мишени и занятия по тактической медицине.

В основе разработанной программы обучения лежит принцип универсальности специалиста - каждый член экипажа должен быть в состоянии выполнить обязанности товарища. Как отмечают сами танкисты, такой подход позволяет не только выполнить поставленную боевую задачу, но и сохранить жизни экипажу в целом.

Свой Т-80БВМ танкисты называют боевым трудягой. Машина с ними уже год. Она работает каждый день, подавляя точки противника и прикрывая пехоту своим огнем.

Ранее танкисты показали боевую работу под Красноармейском, где они разгромили опорный пункт украинских боевиков. Удар прямой наводкой нанес экипаж танка Т-72Б3М.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.