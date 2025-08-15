МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Танкисты Т-80БВМ отточили навыки ведения огня и тактической медицины

Тренировка включала в себя упражнения по ремонту и обслуживанию танка, стрельбу по мишени и отработку навыков тактической медицины.
2025-08-15 03:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие танковых подразделений 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» завершили занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию на одном из полигонов в тыловом районе в ЛНР. Они показали, как проходила их тренировка.

Задания выполнялись под присмотром опытных инструкторов. Тренировка включала в себя упражнения по обслуживанию и ремонту танка, стрельбу по мишени и занятия по тактической медицине.

В основе разработанной программы обучения лежит принцип универсальности специалиста - каждый член экипажа должен быть в состоянии выполнить обязанности товарища. Как отмечают сами танкисты, такой подход позволяет не только выполнить поставленную боевую задачу, но и сохранить жизни экипажу в целом.

Свой Т-80БВМ танкисты называют боевым трудягой. Машина с ними уже год. Она работает каждый день, подавляя точки противника и прикрывая пехоту своим огнем.

Ранее танкисты показали боевую работу под Красноармейском, где они разгромили опорный пункт украинских боевиков. Удар прямой наводкой нанес экипаж танка Т-72Б3М.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #Т-80 #танки #полигон #ЛНР #тренировка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 