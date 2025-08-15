Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Александроград на территории Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что этот населенный пункт взяли под контроль военнослужащие из состава группировки войск «Восток». Отмечено, что также за прошедшую неделю бойцы группировки освободили населенный пункт Искра - он, как и Александроград, находится в ДНР.

Помимо взятой под контроль территории, военнослужащие группировки за неделю нанесли неприятелю потери в более чем 1 760 боевиков. Помимо этого, в зоне ответственности группировки враг лишился двух танков, 19 боевых бронированных машин, 57 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, семи станций РЭБ, а также трех складов с боеприпасами и материальными средствами.

Ранее боец с позывным Райн рассказал «Звезде» о неравном бою с 12 боевиками ВСУ под Очеретино. Этот бой длился долгие 17 часов.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.