Пленный солдат ВСУ заявил о низком уровне подготовки в украинской армии

Пленный военнослужащий ВСУ Сергей Шелест рассказал о низких стандартах в украинской армии, где, по его словам, в десантные подразделения зачисляют всех, вне зависимости от боевого опыта и результатов зачетов. Видео беседы с ним предоставило Министерство обороны России.

«Отстрелялся - хорошо, зачет. Попал, не попал - зачет. Всех отправляют в десантники», - признался Шелест.

По словам пленного, сотрудники военкомата задержали его на улице во время возвращения с работы, обещав, что проверка займет полтора часа. Вместо этого Шелеста направили в учебный центр, а затем на боевое слаживание, которое вместо положенных двух недель длилось лишь три дня.

Как сообщили в российском оборонном ведомстве, из-за отсутствия должной подготовки украинец вместе с сослуживцами во время отхода с позиций заблудились в Сумской области, где были взяты в плен военнослужащими группировки войск «Север».

Ранее другой пленный рассказал, как помог военнослужащим ВС РФ в выполнении боевых задач. В ходе радиоперехвата он смог выявить координаты украинских позиций и передать их российской стороне. Артиллерийский удар точно накрыл цель.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.