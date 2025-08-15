МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Самарской области на учениях военные полицейские отразили атаку «ДРГ»

Отражение атаки диверсионной группы противника на движущуюся колонну в тыловом районе - один из десятков сценариев, которые обкатывают на полигонах военные полицейские ЦВО.
Анатолий Бородкин 2025-08-15 14:23:32
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Самарской области на учениях Центрального военного округа военные полицейские отработали отражение нападения диверсионно-разведывательной группы на колонну техники в тыловом районе. Как передает наш корреспондент Анатолий Бородкин, сценарий тренировки был разработан с учетом опыта, полученного в зоне СВО, и максимально приближен к реальным боевым условиям.

По легенде, движение колонны было прервано взрывом у передней машины. С обочины и из лесополосы «боевики» открыли беспорядочный огонь. Военные полицейские оперативно заняли оборону и вели ответный огонь, подавив сопротивление условного противника за восемь минут. Часть нападавших была уничтожена, остальные - окружены и взяты в плен. Задержание условного пленного стало одним из эпизодов тренировки.

Отражение атак ДРГ - лишь один из десятков сценариев, которые отрабатывают на полигонах. Учения проводятся как днем, так и ночью, на разных типах местности - от мостов и оживленных развязок до проселочных дорог. Отрабатываются высадка из машин под обстрелом, зачистка территории, боевое патрулирование.

Военнослужащие подчеркивают, что с учетом опыта СВО подготовка постоянно корректируется, а каждый военный полицейский обязан поддерживать высокий уровень профессиональных навыков, действовать слаженно и быстро реагировать на изменение обстановки.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #учения #цво #Военная полиция #Самарская область #СВО
