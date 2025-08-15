МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Судно «Адмирал Владимирский» вернулось в Кронштадт из дальнего похода

В ходе похода были получены уникальные батиметрические данные, проведены океанографические и гидрометеорологические исследования по маршруту похода ОИС.
2025-08-15 18:50:49
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский» вернулось в пункт постоянного базирования - порт Кронштадт, завершив многомесячный поход, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщило Министерство обороны РФ, на одном из причалов Ленинградской военно-морской базы экипаж встретили командование, военнослужащие флота, родные и близкие моряков. Церемония прошла в торжественной обстановке под звуки духового оркестра.

За время похода «Адмирал Владимирский»  прошел свыше 30 тысяч морских миль, посетило порт Гаваны (Куба), с дружественными визитами заходило в Ла-Гуайру (Венесуэла) и Пуэрто-Сандино (Никарагуа).

Судно вышло из Кронштадта 13 марта и выполнило комплекс океанографических и гидрометеорологических исследований, а также получило уникальные батиметрические данные по маршруту следования.

Накануне в Северодвинске в Центре судоремонта «Звездочка» спустили на воду новейший морской транспорт вооружения усиленного ледового класса «Академик Макеев». Кадры церемонии предоставило Министерство обороны РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Кронштадт #«Адмирал Владимирский» #судно
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
2
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
3
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
4
Воентех
5
«Военная приемка» в Беларуси
6
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
7
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
8
Инженеры водной стихии
9
Рота БМПТ. Терминатор в бою
10
Патрон против дрона
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 