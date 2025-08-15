Судно «Адмирал Владимирский» вернулось в Кронштадт из дальнего похода

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) Балтийского флота «Адмирал Владимирский» вернулось в пункт постоянного базирования - порт Кронштадт, завершив многомесячный поход, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщило Министерство обороны РФ, на одном из причалов Ленинградской военно-морской базы экипаж встретили командование, военнослужащие флота, родные и близкие моряков. Церемония прошла в торжественной обстановке под звуки духового оркестра.

За время похода «Адмирал Владимирский» прошел свыше 30 тысяч морских миль, посетило порт Гаваны (Куба), с дружественными визитами заходило в Ла-Гуайру (Венесуэла) и Пуэрто-Сандино (Никарагуа).

Судно вышло из Кронштадта 13 марта и выполнило комплекс океанографических и гидрометеорологических исследований, а также получило уникальные батиметрические данные по маршруту следования.

Накануне в Северодвинске в Центре судоремонта «Звездочка» спустили на воду новейший морской транспорт вооружения усиленного ледового класса «Академик Макеев». Кадры церемонии предоставило Министерство обороны РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.